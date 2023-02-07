Van'dan 163 güvenlik korucusu depremden etkilenen Malatya'ya uğurlandı

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde görev yapan 163 güvenlik korucusu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya uğurlandı.

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ile Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, afet, deprem ve tahliye eğitimi alan güvenlik korucularını dualarla Malatya'ya uğurladı.

Sakarya, güvenlik korucularının kazasız belasız görevlendirildikleri bölgeye ulaşmalarını dileyerek, "Kendinize çok dikkat edin. Orada yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu zor durumda hepinizin canı gönülden çalışacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Güvenlik korucularından Ferit Ayna ise deprem bölgesine gönüllü olarak gittiğini dile getirdi.



2011'de Van depremini yaşadığını belirten Ayna, "Canı gönülden destek vermek için Çatak'tan çıkıyoruz. İnşallah sağ salim gidip döneceğiz. Herkese çok geçmiş olsun." diye konuştu.

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