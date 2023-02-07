Van'dan Malatya'ya iş makinesi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da, depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'ya iş makinesi, arama kurtarma ekibi, çadır ve diğer ihtiyaç malzemeleri gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımların sevkine devam ediliyor.



Van AFAD Lojistik Deposundan Malatya'ya 994 çadır, 4 bin 420 battaniye, 3 bin 600 yatak, 6750 çarşaf ve yatak seti sevk edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve özel firmalardan temin edilen 49 kamyon, 13 loder, 10 ekskavatör, 4 öncü araç, 3 JCB kepçe, 10 çekici tır, 6 vinç, 2 greyder, 11 jeneratör ve 75 hilti Malatya'ya ulaştı.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi ve Muradiye ilçe belediyelerine ait toplam 67 araç, kent merkezi ve ilçelerden 55 kamyon ve 7 tır olmak üzere toplam 62 araçlık muhtelif gıda, giyim, battaniye, nevresim takımı ve temizlik malzemesi kente nakledildi.

Resmi kurum ve STK'lerden 218, Tuşba Belediyesinden 20, Büyükşehir Belediyesinden 83 olmak üzere toplam 331 gönüllü personel, 449 güvenlik korucusu, 25 rütbeli personel arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.