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Depremin acısını yaşayan Ercişlilerin depremzedelere yardımı sürüyor

AA

Depremin acısını yaşayan Ercişlilerin depremzedelere yardımı sürüyor

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin başlattığı kampanya kapsamında dünden beri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderilen yardım malzemesi 16 tıra ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenenler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösteren Ercişlilerin getirdiği elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemeleri, 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonu'nda toplandı.

Dün Erciş'ten 10 yardım tırının gönderildiği deprem bölgesine ulaştırılmak üzere bugün de görevli ve gönüllülerce tasnif edilen yardım malzemeleri kolilendi.

6 tıra yüklenen bugünkü yardım malzemeleri Malatya ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildi.

Ercişli çocukların da deprem bölgesindeki çocuklar için yazdığı notlar kolilere bırakıldı.

Gönüllülerden Gülşah Taştan, Van depremini yaşayanlar olarak depremzedelere yardımcı olmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

İnsanların elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını belirten Taştan, "Halkımızın getirdiği kıyafetleri ayrıştırırken birkaç not gördüm. Bu beni hem üzdü hem de duygulandırdı. Muhtemelen bu notları çocuklar, deprem bölgesindeki çocuklara yazmış. Umarım en kısa sürede acıları diner. Çocuklar, anneler, babalar, ağabeyler ve ablalar en kısa sürede hepsi kurtulur." diye konuştu.

- "Yüreğimiz sizinle"

Koliye bırakılan bir notta, "Sevgili kardeşim bu zor günlerde kendinizi yalnız hissetmeyin. Her zaman yanınızda olacağız. İnşallah bu küçücük not içini ısıtır. Allah yardımcınız olsun. Umarım hepiniz sağ salim evinize dönersiniz. Yüreğimiz sizinle. Hepinizi çok seviyoruz." ifadeleri yer aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Onur Bedir ise topladıkları yardım malzemelerini paketlediklerini belirtti.

Bedir, "Halkımız gece gündüz demeden yardım getiriyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. 2011'de bu acıyı yaşadık. Onların durumunu en iyi anlayanlar biziz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O günün şartlarında onlar bizim için ellerinden geleni ve yardımlarını yaptılar, bizi ısıttılar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

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