Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından çıkarılan anne ve çocuğu Van'a getirildi

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında yaralı kurtarılan anne ve kızı Van'a getirildi.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yıkılan 7 katlı binanın enkazında sürdürülen çalışmalarda Ayşe Temel Göçeroğlu ve iki yaşındaki kızı Doğa, yaralı çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan anne ve çocuğunun yakınları, hastanedeki yoğunluk nedeniyle yaralıların Van'a sevk edilmesini talep etti.

Bunun üzerine durumu ciddiyetini koruyan anne ambulansla, çocuğu da yakınlarının aracıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Anne ve çocuğu tedavi altına alındı.









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