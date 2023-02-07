Van Emniyet Müdürlüğünden 120 personel deprem bölgesinde görev yapıyor

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VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 102 personel ve 20 aracı deprem bölgesine sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde sahada bulunan 41 personel ve 6 araca takviye olarak 61 personel ve 14 aracın daha görevlendirildiği belirtildi.

Toplam 102 personel ve 20 aracın deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığı bildirilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Görevlendirilen personelimizle birlikte vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için müdürlüğümüz personeli tarafından toplanan 120 bin lira değerinde yardım kolisi ile içlerinde uyku tulumu, yağmurluk, kampet, mat, soğuk iklim çadırı, hidrolik kapı açma setlerinin yanı sıra battaniye, çorap, mont gibi giyim malzemeleri ve kuru gıda, çay, bebek maması gibi gıda malzemelerinin bulunduğu 2 kamyon ve 3 otobüs afet bölgelerine gönderilmiştir. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz."

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