Van'dan deprem bölgesine giden ekipler hasar gören binadaki 80 yaşındaki kadını kurtardı

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan giden ekipler, hasar gören binada mahsur kalan 80 yaşındaki kadını kurtardı.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'den (VEDAŞ) yapılan bilgilendirmeye göre, deprem bölgesine gönderilen VEDAŞ elektrik arıza onarım ekipleri Kahramanmaraş'ta görevlendirildi.

Kent merkezindeki çalışmalara destek veren ekipler, çalışmalar sırasında hasar gören Ebrar Sitesi'nde depremin ilk gününden bu yana mahsur kalan 80 yaşındaki kadını fark etti.

Ekipler, arıza onarım aracının merdiveni yardımıyla binadaki kadını kurtararak görevlilere teslim etti.

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