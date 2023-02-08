Malatya'da 2 kişi depremden 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, depremden 43 saat sonra 2 kişiyi kurtardı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremlerin ardından bölgeye sevk edilen PAK ekibinin Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı PAK ekibinin, yürüttükleri çalışma sonucu depremden 43 saat sonra 2 kişiyi yıkılan binanın enkazından yaralı kurtardığı ifade edildi.

PAK ekibinin şu ana kadar 9 kişiyi enkazdan çıkardığı bildirilen açıklamada, yıkılan binalardan gelebilecek her sese el uzatmak için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.