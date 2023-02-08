Hatay'da 20 yaşındaki genç depremden 48 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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HAKKARİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Hakkari'den Hatay'a giden öğretmenler, 48 saat sonra yıkılan bir binanın enkazından 20 yaşındaki genci kurtardı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem bölgesine gönderilen Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekibi, Hatay'ın Antakya ilçesinde görevlendirildi.



AFAD koordinasyonunda çalışmalara başlayan öğretmenler, enkaz altındaki 20 yaşındaki genci enkazdan yaralı kurtardı.

Öğretmenler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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