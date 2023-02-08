Van ve Hakkari'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

VAN/HAKKARİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van'da ve Hakkari'de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşayan kent sakinleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için imkanlarını seferber ediyor.

Depremden etkilenenler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösteren Vanlıların getirdiği elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemeleri, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda toplandı.

Görevliler tarafından ayrıştırılarak kolilere yerleştirilen yardımlar, tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Çalışmalara destek veren öğretmen Akif Bilgin, AA muhabirine tüm Vanlıların depremzedeler için kenetlendiğini söyledi.

Ülkenin büyük bir felaket yaşadığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Depremin acısını biz de 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşadık. Soğukta kaldık. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Tüm ülke yanımızda oldu, yüreğimize dokundular. Bu yüzden depremzedeleri çok iyi anlıyoruz. Biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Tüm Van halkı burada. Bugün birlik günü. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız."

Vatandaşlardan Berivan Durmaz ise deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak istediklerini ifade ederek, "Van depremini yaşadım. Çok kötü bir dönemdi. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi çok iyi anlıyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Yardım toplamaya çalışıyoruz. Van depreminde çadırda kaldığımız dönemde bize çok yardım ettiler. Şu an tüm Vanlılar depremzedeler için seferber olmuş. Çok zor bir durum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

- Hakkari

Kentte Valilik öncülüğünde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde deprem bölgesine yönelik insani yardım ve destek çalışmaları sürüyor.

Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, güvenlik güçleri ve çeşitli mesleklerden personelin de destek verdiği kampanya kapsamında malzemeler Gençlik Merkezinin spor salonunda toplanıyor.

Çok sayıda gönüllünün el birliğiyle hazırladığı malzemeler paketlendikten sonra tırlara yükleniyor.

Kent merkezinden şu ana kadar deprem bölgesine insani yardım malzemesinin bulunduğu 8 kamyon ve tır, depremin etkilediği illere gönderildi.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Arslan, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Halkımız da seferber olmuş durumda. Toplanan yardımlarla ilgili yüzlerce vatandaşımız emek sarf ediyor. Yardım tırlarımız yola çıktı. Rabb'im bir daha bu acıları bize ve ülkemize yaşatmasın." dedi.

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