Van'dan deprem bölgesine yardım sevkiyatları sürüyor

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van'da toplanan yardımların bölgeye sevkiyatı sürüyor.

Depremden etkilenenler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösteren Vanlıların yaptığı yardımlar, belirlenen noktalarda görevliler tarafından tasnif edilerek tırlara yükleniyor.

Yardımların biriktirildiği depolarda incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşların yardım için seferber olduğunu söyledi.

Canla başla yardım faaliyetlerinin koordine edildiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 45 tırımızın sevkini sağladık. Değerli hemşerilerimizin yardımları yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 kamyon ve 10 tır daha yola çıkmak için hazırlanıyor. Tüm hemşerilerimizden önemle istirhamımız, AFAD tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaçların yardım toplama merkezimize getirilmesi. Deprem bölgesi için acil ihtiyaç listemizi aralıklarla güncellenmekteyiz. Belirlediğimiz ihtiyaçlar dahilinde katkı sağlanmasını istiyoruz. Buradaki tüm yardımlar Malatya ilimize sevk ediliyor. Destek olmak isteyenler bizlerle iletişime geçebilir. Yardım için imkanlarını seferber eden herkese teşekkür ederiz."

Tuşba Belediyesi ekipleri de 2 mobil araç ile şehir merkezinde depremzedelere ve arama kurtarma çalışmalarına katılanlara çorba, ekmek ve su dağıttı.

Belediye Başkanı Salih Akman, depremzedelerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Acıları acımızdır. Bu nedenle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber etmiş durumdayız." dedi.

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