Deprem bölgesinden Van'a gelen aileler otellere yerleştirildi

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van'a getirilen aileler, kentteki otellere yerleştirildi.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'deki depremleri yaşayan Vanlılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan, hasar görenleri misafir etmeye başladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da düzenledikleri kampanyalarla, depremzedeleri evlerinde ve otellerde misafir etmek istediklerini belirtti, otel sahipleri de kapılarını deprem bölgesinden gelen vatandaşlara açtı.

Van'daki 2011 depremlerini yaşayan otel sahibi Bülent Harman da Edremit ilçesindeki otelinde deprem bölgesinden gelenleri otelinde tahsis ettiği odalara yerleştirdi.

Ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını, yaraların kısa sürede sarılması için imkanlarını seferber ettiklerini belirten Harman, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Zor bir sürecin yaşandığını aktaran Harman, "Ülkemizin başı sağ olsun. Biz de 2011'de aynı acıları yaşadık. Depremin ardından insanlara yardımcı olmak için çalışmalara başladık. Maddi destekte bulunuyoruz fakat yeterli değil. Kış sezonu olduğu için yoğunluğumuz az. Ben de sosyal medya aracılığıyla otelimizin bilgilerini paylaştım ve depremzedeleri misafir edebileceğimizi belirttim. Hemen arayanlar, 'Gelsek bizi misafir eder misiniz?" diyenler oldu. Depremzede kardeşlerimizi şu an otelimize ağırlıyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Diyarbakır'dan 6 aile geldi ve şu anda misafirimizler. Bugün 25 kişiyi daha misafir edeceğiz." diye konuştu.

Tüm imkanların depremzedeler için seferber edilmesi gerektiğini aktaran Harman, şunları kaydetti:

"İmkanımız el verdiği kadar ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Sadece devletten beklememek lazım. Tüm vatandaşların elini bu taşın altına koyması gerekiyor. Depremzede kardeşlerimizin geçici de olsa sıcak bir yatakta, sıcak bir çorbayla bu süreci atlatabilir. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum."

- "Deprem çok şiddetliydi"

Ailesiyle Kahramanmaraş'tan gelen Ali Dönmez ise depremin çok şiddetli olduğunu, büyük bir yıkımın yaşandığını belirtti.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelirken otogarda depreme yakalandıklarını anlatan Dönmez, "Büyük bir kaos yaşandı. Enkaz altında kalmaktan çok korktuk. Hızlıca açık alana çıktık. Şehir merkezindeki evimize gitmeye çalıştık fakat yollar kapalıydı. Güvenlik güçleri merkeze girmemize izin vermedi. Evimizin durumu nedir bilmiyorum. Kapılarını biz depremzedelere açtıkları için başta otel sahibi olmak üzere tüm Vanlılara teşekkür ederim. Bu konuda herkesin duyarlılık göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ablası üç yeğeniyle Malatya'dan gelen Cemil Algedik, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını bildirerek, "Uykudayken depreme yakalandık. İlk başta hafif sallandı daha sonra hızlandı. O an kaçmaya çalıştık fakat her taraf dökülmeye başladı. Büyük bir korku yaşadık. Kaçmaya çalıştıkça düştük, kaydık, sağa sola savrulduk. Çocukların bağrışmaları vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. O korku, psikolojimizi bozdu. Yakınlarımızla görüşemiyoruz. Birçok akrabamız il dışına çıktı. Hiçbir şey alamadan buraya geldik. Vanlılardan Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken göz yaşını tutamayan 62 yaşındaki Ahmet Aydın da depremde büyük korku yaşadıklarını dile getirerek, "Gaziantep'ten gelinim ve çocuklarımla geldim. Binamız 14 katlıydı. 13. kattaki evimizde depreme yakalandık. Uyuyorduk, eşimin bağırmasıyla kalktık. Yaşadıklarımızı anlatamıyorum. Çok zordu. Kendimizi ancak dışarıya attık. Çok şükür bize bir şey olmadı. Evimiz yıkıldı mı hasarlı mı bilmiyoruz. Zor zamanda bize kucak açan Vanlılara teşekkür ederim. Allah kimseye bu acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.







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