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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'dan deprem bölgesine 703 destek personeli gönderildi

AA

Van'dan deprem bölgesine 703 destek personeli gönderildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye 219 iş makinası ve araç ile 703 arama kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, depremlerin ardından bölgeye yardımlarını sürdürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Van'dan da depremin ilk saatlerinden bu yana Malatya'ya 703 arama kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli ile günlük 10 bin kişilik yemek kapasiteli Mobil Aşevi Tırı, 4 itfaiye arama-kurtarma aracı, 2 aşevi aracının da yer aldığı 219 iş makinesi gönderdi.

Bugün de Büyükşehir Belediyesinin önünden 57 kişilik yardım ve destek personeli daha Malatya'ya doğru yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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