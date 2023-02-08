Van'dan Malatya'ya iş makinesi, arama kurtarma ve yardım malzemeleri sevkiyatı sürüyor

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VAN (AA) - Van'dan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya, resmi kurumlar, STK ve AFAD gönüllülerinden gönderilen araç, personel ve malzeme sevkiyatı sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van AFAD Lojistik Deposundan Malatya'ya 994 çadır, 4 bin 420 battaniye, 3 bin 600 yatak, 6 bin 750 çarşaf ve yatak seti sevk edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlardan 93 kamyon, 7 loder, 11 ekskavatör, 6 otobüs, 66 arazi aracı, 40 minibüs, 1 itfaiye aracı, 3 JCB kepçe, 22 çekici tır ve 9 vinçten oluşan 258 iş makinası ve 181 hizmet aracı olmak üzere toplam 424 araç, 11 Jeneratör ile 79 hiltiden oluşan toplam 90 teknik malzeme Malatya'ya ulaştırıldı.

Kent merkezi ile ilçelerinden 92 kamyon, 34 tır, 2 minibüs olmak üzere toplam 128 araçlık muhtelif gıda, giyim, battaniye, nevresim takımı ve temizlik malzemesinin gönderildiği kente 51 aracın ulaştığı diğer araçların ise seyir halinde olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden 469, resmi kurum ve STK'lerden 925 olmak üzere 1394 gönüllü personel ve korucu yerel destek ekibinden 999 güvenlik korucusu, 251 rütbeli personel Malatya'ya ulaştı.

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