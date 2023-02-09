Malatya'dan Van'a gelen depremzedeler lojmana yerleştirildi

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'dan Van'a gelen 5 aile, Muradiye ilçesinde lojmana yerleştirildi.

İlçedeki lojmanlarda tüm ihtiyaçları karşılanan aileleri ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çocuklarla yakından ilgilenen Aydoğan, AA muhabirine, ülke olarak büyük bir felaket yaşadıklarını belirtti.

Yaraların sarılması konusunda herkesin tek yürek olduğunu ve depremzedelerin yardımına koşmaya çalıştığını belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"İlçemize gelen 27 vatandaşımızı ilçede misafir etmeye başladık. Muradiye Belediyesi olarak lojmanlarımızın tamirini yaparak ihtiyaçlarını giderdik ve 27 vatandaşımıza 7 konutumuzu tahsis ettik. Geldikleri andan itibaren misafirlerimizi karşılayarak ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Görevli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız 27 afetzedemizi sağlık kontrolünden geçirdi. Gerekli ilaçları verildi. Muradiyeli hemşerilerimizden aldığımız destekle yaraları sarmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hemşerilerime verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Malatya'dan gelen Abdurrahman Karataş ise "Depremin ardından Van'ın Muradiye'ye ilçesine geldik. Muradiye Kaymakamlığı bizi lojmanlara yerleştirdi. Tüm ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.





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