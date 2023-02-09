Van'da kadınlar depremzedeler için tandır ekmeği pişiriyor

VAN (AA) - Van'da kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla ekmeği pişiriyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin acısını yaşayan vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için imkanlarını seferber ediyor.

Bu amaçla kent merkezi ve ilçelerde bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için yaktıkları tandırlarda pişirdikleri ekmekleri görevlilere teslim ederek deprem bölgesine gönderilmesini sağlıyorlar.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde de günün ilk ışıklarıyla tandırın başına geçen kadınlar, pişirdikleri ekmekleri, poşetledikten sonra AFAD Lojistik Deposu'na ulaştırılmak üzere görevlilere teslim etti.

Kadınlardan Didem Bedir, yaşanan depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Van depremini yaşayanlar olarak deprem bölgesindeki insanların durumunu daha iyi anladıklarını belirten Bedir, "2011'de deprem olduğunda onlar da bize yardım etti. Ben de şimdi onlara tandırda ekmek yapıp gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. O zaman onlar bize tandır ekmeği yapıp göndermişlerdi şimdi de biz onlara tandır ekmeği yapıp gönderiyoruz. Şimdi bu görev bizimdir. Allah oradaki insanların yardımcısı olsun. " diye konuştu.

- 70 bin ekmek gönderildi

Van Fırıncılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince deprem bölgesine 70 bin ekmek ile bin koli su gönderildi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Tüm ülkenin deprem bölgeleri için seferber olduğunu belirten Berge, şunları kaydetti:

"Biz de esnaf odaları birliği olarak teyakkuza geçtik. Esnafımıza yaptığımız destek çağrısı karşılık buldu. Esnafımız hazırladıkları yardım kolilerini deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere ilgili birimlere teslim etti. Şu ana kadar çok sayıda yardım malzemesini lojistik noktalara teslim ettik. Bölgeye ekmek ve su göndermeye devam edeceğiz. Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bugün ülkemiz için tek yürek olma günüdür. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim."

Van Fırıncılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Engül ise tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşların yanında olacaklarını bildirerek, "Fırıncı esnafı olarak deprem bölgelerine ekmek ve su gönderiyoruz. Depremi yaşayan şehir olarak depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz. 70 bin ekmek yüklü tırımız yola çıktı. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." dedi.

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