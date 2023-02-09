Van ve Bitlis'ten deprem bölgesine yardım sevkiyatı devam ediyor

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VAN (AA) - Van ve Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Van'da 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan vatandaşlar, Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), belediyeler ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yürütülen yardım kampanyalarına tüm imkanlarıyla katkı sağlamaya çalışıyor.

Van YYÜ Rektörlüğü koordinasyonunda depremzedeler için temin edilen elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, tıbbi cihaz, battaniye, gıda ve hijyen ürünlerinin yüklendiği tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, depremden etkilenen illerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye gönderildiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bu elim afetten duyduğumuz üzüntüyü kelimelerle ifade etmekte zorlanıyoruz. 2011 Van depremini yaşayanlar olarak depremzede kardeşlerimizin acılarını derinden hissediyoruz. Üniversite olarak tüm imkanlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Ülkemiz tek yürek oldu. Bu felaketi de aşacağımıza yürekten inanıyorum. Üniversitemizin başlattığı yardım kampanyasına gösterilen ilgi de bunun en güzel örneklerindendir. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim."

- Kumbaralarındaki harçlıkları bağışladılar

İpekyolu Kaymakamlığı ile İpekyolu Belediyesi koordinesindeki yardım kampanyasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yardımların toplandığı noktaya gelenler, imkanları ölçüsünde temin ettikleri malzemeleri görevlilere teslim ediyor.

Görevliler tarafından tasnifi yapılan yardım kolilerinin bazılarına, çocukların harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını bıraktığı tespit edildi. İsimleri belli olmayan çocukların bu davranışı görevlileri duygulandırdı.

Muradiye ilçesinde de Kaymakamlık ve Belediyenin depremzedeler için başlattığı kampanya kapsamında 7 tır yardım malzemesi toplandı. Görevliler ve vatandaşların desteği ile tırlara yüklenen yardımlar dualar eşliğinde yola çıktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, vatandaşların gönül zenginlikleriyle doldurdukları tırları Malatya'daki depremzedelere gönderdiklerini ifade ederek, "10 ilimiz afetten dolayı çok derin yaralar aldı. Bu dönemde bize düşen görev vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi koruyup kollamak ve yardımcı olmak. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

- Bitlis

Bitlis'in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlığın koordinesinde başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak için Valiliğimize teslim edilmek üzere bugün iki aracımız yola çıkmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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