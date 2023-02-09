Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyup gasbeden 6 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyup paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İran'a gitmek üzere Eskişehir'den Van'a gelen, aralarında çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişilik 2 aileyi zorla alıkoyup şiddet uyguladıkları, paralarını gasbettikleri belirlenen 9 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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