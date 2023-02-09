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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için bölgeye yardımların sevk edilmesine devam ediliyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için bölgeye yardımların sevk edilmesine devam ediliyor.

Van'ın Edremit ilçesinden, depremin yıkıma neden olduğu Malatya'ya, 27 kamyon yardım malzemesi, personel ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Vatandaşlar tarafından yapılan ve belediye imkanlarıyla temin edilen 171 bin 605 gıda kolisi, 3 bin 375 battaniye, 423 ısıtıcı, 1000 yorgan, 4 bin 349 koli kıyafet ve ayakkabı, 11 kişilik arama kurtarma ekibi, 17 destek personeli, 27 iş makinesi, 1496 koli çocuk bezi, 56 koli hijyen paketi, seyyar mutfak, 2 yakıt tankeri ve 3 fırın Malatya'ya gönderildi.

Depremzedeler için "Kardeş Aile" projesini başlatan belediye, deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların yapılması çağrılarını sürdürüyor.

- Hakkari

Valilik öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına destek veren Hakkarililer, imkanları dahilinde temin ettikleri yardımları toplama merkezlerine götürüyor.

Buralarda toplanan ve çok sayıda gönüllünün el birliğiyle paketlenen malzemeler tırlara yükleniyor.

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü'nün antrenörleri, Afrikalı futbolcuları ile takım arkadaşları da yardım toplama merkezinde malzemelerin paketlenmesi ve taşınmasına yardım ediyor.

Takımın Nijeryalı kalecisi Tochukwu Oluheni, AA muhabirine, kentte yardımseverlik duygusunun üst seviyede olduğunu söyledi.

Deprem haberini duyduklarında büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Oluheni, "Evde bir şey yapmadan beklemek istemedik. Antrenörlerimize destekte bulunma talebimizi ilettik. Diğer sporcu arkadaşlarımızla yardıma geldik. Burayı ailem gibi görüyorum. Ölen ve yaralananlar için çok üzgünüz. Hepsine şifa diliyorum. Burada depremzedelere yardımcı olmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Takımın yardımcı antrenörü Cihat Doğan da kentte herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını aktararak, "Keşke deprem bölgesinde olup daha fazla yardım sağlayabilseydik. Kulüp ve takım olarak biz de yardım çalışmalarına destek veriyoruz. Yabancı oyuncularımız da yardım çalışmalarına kayıtsız kalmadılar. Hepsine teşekkür ederiz. Zor günler yaşıyoruz. Ölen vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz." diye konuştu.

- Kadınlar tandırlarda ekmek pişiriyor

Şemdinli ilçesi Moda Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, günün ilk ışıklarıyla yaktıkları tandırda deprem bölgesindeki vatandaşlar için ekmek pişiriyor.

Kadınlar, ekmekleri poşetledikten sonra deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere görevlilere teslim ediyor.

Ellerinden geldiğince deprem bölgesindeki insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten kadınlardan Betül Karadeniz, depremin büyük acılara neden olduğunu vurguladı.

Şemsi Öveç ise depremden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

- Bitlis

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, deprem sonrası Bakanlığın talimatları doğrultusunda Bitlis'te yardım çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Bu kapsamda her gün Diyarbakır'a 10 bin ekmek gönderdiklerini dile getiren Korkmaz, "3 ton kuru gıda ve 350 battaniye hazırladık. Yardımlarımız devam edecek. Arama ve Kurtarma Birimi'nde görevli 40 personelimiz de Adıyaman ve Hatay'da çalışmalara devam ediyor. Tüm sosyal tesislerimiz depremzedelere açık. Gelip burada kalabilirler. İhtiyaçlarını karşılayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tatvan ilçesinde de depremzedeler için toplanan 12 tır ihtiyaç malzemesi, arama kurtarma timi, itfaiye ekibi ve yaşam malzemesi, 5 minibüs, su tankeri ve sıcak çorba aracı deprem bölgesine gönderildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, insanların depremzedelerin yaralarının sarılması için tek yürek olduğunu belirterek, "Depremin hemen ardından başlattığımız yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç malzemeleri toplandı. Araçlarımız yola çıktı." dedi.

- Muş

Muş Alparslan Üniversitesi, depremde mağdur olan vatandaşlar için toplanan yardımları bölgeye gönderdi.

Yaraların sarılması için yardım kampanyasına destek veren akademisyenler, kuru gıda, bebek bezi, bebek maması, su, kıyafet, halı, battaniye gibi yaşam malzemeleri topladı. Araçlara yüklenen yardımlar, deprem bölgesine ulaştırıldı.

İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Cahit Karaalp, "Ülkemiz ciddi bir felaketten geçti. Üniversite olarak YÖK Başkanlığının öncülüğünde deprem bölgesine yardım gönderiyoruz. Burada çok ciddi destek var. Halkımız sürekli hareket halinde, bir an önce yardımların yerine ulaştırılmasını istiyor. Malatya'ya yardım dolu bir otobüs gönderdik. Ayrıca Adıyaman'a başta 10 bin ekmek olmak üzere bir otobüs dolusu yardım malzemesi gönderdik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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