Van'daki 58 mahallede depremzedeler için yakılan tandırlarda ekmek pişiriliyor

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesine bağlı 58 mahallede, İlçe Emniyet Amirliği öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için tandır ekmeği pişirildi.

Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 58 mahalledeki kadınlarla birlikte çalışma yürüttü.

Bu kapsamda evleri tek tek dolaşan polis memurları, kadınlara torbalarca un dağıttı. Dağıtılan undan hamur yoğuran kadınlar, günün ilk ışıklarıyla yaktıkları tandırlarda imece usulüyle binlerce ekmek yaptı.

Polis memurları da tandırlardan topladıkları ekmekleri özenle paketleyerek kolilere yerleştirdi. Ekmekler, ilçedeki yardım toplama deposundaki yetkililere teslim edildi.

Gönüllü kadınlardan Güler Durman, yaptığı açıklamada, yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara ellerinden geldiğince destek vermek istediklerini anlatan Durman, şöyle konuştu:

"Allah yardımcıları olsun. Gün bu gündür, bugün yapmasak ne zaman yapacağız. 3 gündür ekmek pişiriyorum. Tandırlarımızı depremzedeler için yakıyoruz. Orda bizim kardeşlerimiz aç susuz enkaz altında bekliyor. Onlar bu durumdayken biz burada rahat yatamıyoruz. Nefes alamıyoruz, canımız yanıyor. Gece gündüz bana deseler ekmek pişir yine yaparım. Rabbim bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın." dedi.





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