Malatya'da 2 kardeş 86 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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VAN (AA) - Van'dan, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Malatya'ya giden jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları, diğer ekiplerle birlikte 2 kardeşi enkazdan sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van'dan Malatya'ya giden Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucularından oluşan arama kurtarma ekibi, yıkılan binaların enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Zapçıoğlu Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkazında görevlendirilen jandarma ve güvenlik korucuları, 14 yaşındaki Beyza ile 9 yaşındaki Abdulhalim Yetiş'i depremden 86 saat sonra yaralı kurtardı.

Ekiplerin enkaz altındaki diğer kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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