Gürpınar'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde toplanan yardımların deprem bölgelerine sevkiyatı devam ediyor.



Kaymakamlık ve belediye koordinesinde başlatılan kampanyaya ilgi gösteren vatandaşların yaptığı yardımlar, deprem bölgesindeki insanlara ulaştırılıyor.



Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında toplanan belediye meclisi, deprem bölgeleri için 500 bin lira ayni ve nakdi yardım kararı aldı.

Yine AFAD koordinasyonunda çalışmak üzere Gürpınar Belediyesi tarafından 4 iş makinası ve personel bölgeye görevlendirildi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere Aile Destek Merkezlerinde çalışan kadınlar, Norduz Sofrası'nda hazırlanan 38 bin kumanya da bölgeye gönderildi.

Deprem nedeniyle büyük bir dayanışma gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

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