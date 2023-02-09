Malatya'da 29 yaşındaki kadın depremden 88 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Malatya'da enkaz altına kalan 29 yaşındaki kadın, 88. saatte sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van'dan Malatya'ya giden AFAD ekipleri, diğer görevlilerle yıkılan binaların enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan 50. Yıl Apartmanı'nın enkazında görevlendirilen ekipler, 29 yaşındaki kadını 88. saatte yaralı kurtardı.

Ambulansa alınan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.