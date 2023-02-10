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2011 depremini yaşayan Vanlılar "asrın felaketi"nden etkilenenlere evlerinin kapısını açtı

AA

2011 depremini yaşayan Vanlılar "asrın felaketi"nden etkilenenlere evlerinin kapısını açtı

VAN/HAKKARİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'a gelen aileler yurtlarda ve vatandaşların açtığı evlerde misafir ediliyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde büyük acılar yaşayan Vanlılar, 10 ilin etkilendiği sansıntılarda evleri ya da ağır hasar gören insanlara kapılarını açtı.

Edremit ilçesinde yaşayan ve 2011'deki Van depreminde büyük zorluklar yaşayan Ali Baysal, Gaziantep'ten kente gelen 7 aileyi evinde ağırladı.

Baysal, AA muhabirine, yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Depremzede ailelere konaklama konusunda ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Baysal şöyle konuştu:

"Biz bu depremi gördük yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Vatandaşlarımıza evimizi açtık, tüm yetkililerden gelen insanlara yardım etmelerini istiyoruz. Bu insanlar orada mağdur olup geldi, bir de burada mağdur etmeyelim. Herkesten Allah razı olsun. Burada 7 aile olacak. Herkesin yardımını bekliyoruz"

Depremzede Necmettin Sarıboğa ise annesinin ve çocuklarının hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Gaziantep'ten kendi imkanlarıyla Van'a geldiğini anlatan Sarıboğa, "Van'dayız. İnsanlar bize yardım etmeye çalışıyor. Deprem olduğunda çocuğumuzu alıp dışarı kaçtık. Van'da bir aile bize evini açtı. Allah onlardan razı olsun. Hastanede annem yoğun bakıma alındı. İki çocuğum şu an hastanede hava şartlarından dolayı üşüttüler hastanedeler." dedi.

Fatma Sarıboğa ise yardımları gördükçe duygulandıklarını ifade ederek kapılarını kendilerine açan Baysal ailesine teşekkür etti.

- Erciş'te 400 yataklı yurt depremzedeler için açıldı

Erciş ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı 400 yataklı yurt, depremzedeler için hazırlandı.

Yurda yerleşen Zeydin Dağ, Gaziantep'te yaşadığını ve depremden sonra Erciş ilçesine geldiklerini söyledi.

Çocuğunun 2 aylık olduğunu ifade eden Dağ, "Deprem anında eşim ve ben çok telaşlandık. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Acayip bir sarsıntı vardı. 5 kişilik bir aileyiz. İkinci deprem vurduğunda ev tam çatladı, girilecek halde değildi. Ev dördüncü katta olduğu için hiç eve çıkamadık ve bir şey alamadan çıktık." diye konuştu.

9 yaşındaki Banu İnan da "Deprem anında uyuyorduk. Ablam beni yataktan kaldırdı. Yatağın yanına 'çök, kapan, tutun' hareketini yaptık. Sonra eşyalarımızı montumuzu alıp çıktık. Dışarıda biraz bekledik parka gittik orada bir kafede kaldık. Şimdi de yurttayız." dedi.

Yurt Müdürü Burhan Fener de depremzedeleri misafir ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Toplamda 400 depremzede misafirimizi burada ağırlamaya hazırız. Buyursunlar gelsinler, evimiz evleridir. Onlara her türlü imkanları sunmaya hazırız. Depremzedeler, Erciş Kaymakamlığına müracaat etsinler, onlar bizlere yönlendiriyorlar. Yurt olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Devletin şefkati ve merhameti onlarla beraberdir."

- Hakkarililer de evlerini depremzedelere açtı

Hakkari İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özedir de kentte herkesin deprem bölgesine yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

Kent sakinlerinin depremden etkilenenleri evlerinde ağırlamaya hazır olduğunu ifade eden Özdemir, "Her ev en az 5 kişiyi misafir edebilir. Ben de 5 kişilik bir aileyi evimde ağırlayabilirim. Akrabalar, eş ve dostlarım da aynı şekilde evlerini açmış durumdalar. Bize ulaşmaları yeterli. Evlerimiz de açık. Kentte deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yoğun bir yardım çalışması var. Temel gıda malzemeleri, giyim, ayakkabı, bebek ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere yardımları topluyoruz. Buradaki yardımları da depremden etkilenen illere gönderiyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Büyük bir felaket yaşanıyor. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geliriz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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