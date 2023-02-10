Van'dan Malatya'ya 181 güvenlik korucusu ile 10 jandarma personeli sevk edildi

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VAN (AA) - Van'da görevli 181 güvenlik korucusu ile 10 jandarma personeli "asrın felaketi"nden etkilenen Malatya'ya gönderildi.

Gürpınar ilçesinde görev yapan jandarma personeli ve güvenlik korucuları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirildi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Afet, deprem ve tahliye eğitimi alan ekipleri Malatya'ya uğurladıklarını belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Bu elim depremden duyduğumuz üzüntüyü kelimelerle ifade etmekte zorlanıyoruz. 2011 depremini yaşayan il olarak depremzede kardeşlerimizin acılarını derinden hissediyoruz. Kaymakamlık olarak tüm imkanlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde yardımseverlik duygusu üst seviyede."

Güvenlik korucularından Cevdet Güvener ise deprem bölgesine gönüllü olarak gittiğini dile getirdi.

2011'de Van depremini yaşadığını anlatan Güvener, "Depremzede kardeşlerimize canı gönülden destek vermek için yola çıktık. Onların neler yaşadığını çok iyi anlıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha ülkemize ve milletimize yaşatmasın. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Malatya'ya giden 181 güvenlik korucusu ve 10 jandarma personeli, görevlendirildikleri alanlarda çalışma yürütecek.

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