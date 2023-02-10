"Asrın felaketi"nden etkilenen aileler "Kardeş Aile Projesi"yle Van'daki evlere yerleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesince başlatılan "Kardeş Aile Projesi" kapsamında "asrın felaketi"nden etkilenen çok sayıda aile ilçedeki evlere yerleştiriliyor.

Edremit Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede başlatılan "Kardeş Aile Projesi" kapsamında Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'dan gelen aileler, hayırseverlerin tahsis ettiği evlere yerleştirildi.

Belediye Başkanı İsmail Say, 51 kişiden oluşan 6 aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Millet olarak gücümüz yettiğince her yere yetişmeye çalışıyoruz." diyen Say şunları kaydetti:

"Bir ekibimiz Malatya'da diğer ekibimizi ise Adıyaman'a gönderdik. Biz de burada elimizden geldiğince yaraların sarılması için çalışıyoruz. Rabb'im beterinden korusun. Her zaman beraberiz. İnşallah hep beraber bu felaketin de üzerinden geleceğiz. Ekibimiz öncelikle hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evleri inceleyerek işe başlıyor. Evleri inceleyen komisyon ekibi evlerin ikamete uygun olduğuna karar verdikten sonra ailelerle irtibata geçiyor. Ailelerimiz belirlenen evlere yerleştirdikten sonra tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Ailelerle bir süre sohbet eden Say daha sonra yardımların toplandığı alanları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.