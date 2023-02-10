Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

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VAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da hayatını kaybeden 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İskender Kahraman'ın cenazesi, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde toprağa verildi.



Hatay'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman'ın cenazesi, hava yoluyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Daha sonra Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.



Helallik alınmasının ardından Kahraman'ın cenazesi, düzenlenen törenle mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Van Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Samet Ali Kılıçoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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