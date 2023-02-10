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Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

AA

Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da, hastanenin çökmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Ferhat Günaçti'nin cenazesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'da sevk edildiği hastanenin depremde çökmesi nedeniyle şehit olan Günaçti'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Hıdırşah Mahallesi'ndeki Burhaniye Camisi'ne getirildi.

Caminin avlusunda düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Demir, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, şehidin ailesini ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, cenaze namazı kılındı, dua edildi. Şehidin naaşı, tabutunun tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi. Tümgeneral Tamer Atay, şehidin babası Harun Günaçti'ye Türk bayrağı verdi.

Kaymakam Demir, yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını dile getirerek, aileye sabır diledi.

Atay ise ülkede tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Atay, "Çok üzgünüz, el birliğiyle bu felaketin üzerinden geleceğiz inşallah." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy da Türkiye'nin, yüzyılın en büyük felaketini yaşadığını dile getirerek, "Hepimiz metanetli olmak zorundayız. Acımız büyük, Allah hepimize sabırlar versin." diye konuştu.

Törene, kurum amirleri ve ilçe sakinleri de katıldı.

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