Van Büyükşehir Belediyesi, 884 personelle deprem bölgesinde çalışma yürütüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 345 araç ve 884 personeliyle, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Malatya'da çalışma yürüten ekipler, bir yandan lojistik destek sağlarken bir yandan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.



Ülke genelinde olduğu gibi Van'dan da depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma, teknik destek personel ve iş makineleri ile yardım malzemeleri gönderildi.



Tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara temel gıda, giyim ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için çaba gösteriyor.



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