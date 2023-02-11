Van'da tedavi gören depremzedeler yaşadıkları anları anlattı

VAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, yıkılan binanın enkazından yaralı kurtarılan Poyraz ailesinden 5 kişi, Van'da tedavi görüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Kırkevler Apartmanı'nın enkazından 6 saat sonra çıkarılan 46 yaşındaki baba Fatih, 37 yaşındaki eşi Kezban, 12 yaşındaki Efe, 16 yaşındaki Ayşenur ve 9 yaşındaki Erva Poyraz'ın tedavileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde devam ediyor.

Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çalışan Fatih Poyraz, AA muhabirine, yaşadıkları 5 katlı binanın ikinci depremde yıkıldığını anlattı.

Enkazdan 6 saat sonra çıkarıldıklarını belirten Poyraz, deprem sırasında yaşadıklarını söyle anlattı:

"Birinci depreme gece uykudayken yakalandık. Bir müddet dışarda kaldık. Daha sonra saat 11,5 gibi 'eve gidelim' dedim. İki üç gün mesaiye kaldığım için uykusuzdum. Eve geldik oturduk. 'Geçmiş olsun' demek için arayanlar oluyordu. Telefonu kanepenin üstüne bıraktım. Kızlarım 'baba şu ilerde 4 katlı bina yıkılmış, oraya gidelim' dedi. Çocuklar üstlerini giydiği esnada sarsıntı başladı. Ayağa kalktık. Küçük kızım dış kapıyı açtı. Ortalık duman yeri. Hanım çocuğu geri çekti. Oturma odasında kaldık."

Evlerinin bir anda yıkıldığını dile getiren Poyraz, "Kıpırdayamıyoruz. Çocuklar nefes alamıyor. Kızımı göremiyorum. 'Baba sıkıştık' diye bağırıyorlar. Büyük kızım dizimde, kafasının üzerinde kolon var. Eşimin sesi geliyor ama göremiyorum. Büyük kızım ölüyor sandım. 'Ayağımı hissetmiyorum' diyor. O ara hem benim hem de eşimin telefonları çalıyor. Hanımın telefonuna ulaştım. Yardım istedim. Çok şükür kurtulduk." diye konuştu.

Kardeşlerinin enkaz yığınlarını elleriyle açarak kendilerine ulaştıklarını aktaran Poyraz, "İlk önce hanımın ellerini gördüler. Vatandaşlar da yardıma geldi. Balyozla, baltayla demirleri kestiler. O sırada kirişler bizi sıkıştırıyordu. Kaburgam kırık. Kanepeyi kestiler. Alanı genişletip enkazdan bizi çıkardılar. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldük. Tomografimiz çekildi. İki gün hastanede kaldıktan sonra Van'a getirildik. Şükür iyiyiz. Kurtulduğumuza sevindik. Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

- "Bıçakla demir kesmeye çalıştılar"

Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Kezban Poyraz ise deprem anında çok korktuğunu söyledi.

Enkaz altında çok zor saatler geçirdiğini vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Hayatımda böyle bir şey görmedim. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Çocuklarımdan çok korktum. Beş kişi üst üste yığıldık. Eşimle aramda kocaman bir kolon vardı. Birbirimizi göremiyorduk. İki çocuğum öbür tarafta. Kızım altımızda, kafası kolonun altında kalmıştı. Allah'a şükürler olsun ki telefon yanımıza düşmüştü. Yoksa hiç şansımız yoktu. Telefonla herkese ulaştık, yardım istedik. Sadece bizim bina değil her taraf yıkılmıştı. Kayınlarım, komşularımız yardımımıza koştular. Betonu kıracaklar bir şey yok. Bıçakla demiri kesmeye çalıştılar. Açtıkları ufacık bir delikten bizi çıkarttılar. Yaşadıklarımızı anlatamıyorum. Hepimizin vücudunda ezilmeler var. Şükürler olsun ağır bir durumumuz yok. Evimiz yıkıldı fakat Rabbim canlarımızı bize bağışladı."

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