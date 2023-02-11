Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma Ekibi, enkazdan 40 kişiyi kurtardı

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VAN (AA) - Van'dan, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma Ekibi, diğer görevlilerle birlikte yıkılan binaların enkazından 40 kişiyi kurtardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gönüllü olarak depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman'a giden 32 kişilik Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD ekipleriyle yürüttükleri koordineli çalışma sonucu 40 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, ülkenin asrın deprem felaketini yaşadığını söyledi.

Depremzedelere yardımda bulunmak amacıyla tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu anlatan Demez, şöyle konuştu:

"Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma Ekibi olarak ilk gün Adıyaman deprem bölgesine gittik. İlk gün 7 kişiyi enkazdan sağ kurtardık. Daha sonra AFAD ekipleriyle koordineli çalışmalar yürüterek 40 vatandaşımızı enkaz altından çıkardık. Ekibimizle arama kurtarma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kurtardığımız her can bizi ayakta tutuyor. Zamanla yarışıyoruz. Kulübümüzün toplayıp deprem bölgesine gönderdiği yardımları da dağıtıyoruz. Canımız yanıyor. Bu felaketi anlatacak kelimeler bulamıyorum."

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