Ercişli çocuklar, harçlıklarıyla depremzede çocuklara oyuncak ve çikolata aldı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla satın aldıkları oyuncakları ilçedeki yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklara dağıttı, onlarla oyunlar oynadı.

Erciş'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenler misafir ediliyor.

Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Ercişli çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla oyuncak, gofret, bisküvi ve çikolata aldı.

Aileleriyle, yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden çocuklar, deprem bölgesinden gelen çocuklarla oyunlar oynadı, onlara yanlarında getirdikleri oyuncakları hediye etti.

Gaziantep'ten gelen Zeynep Can, depremden sonra ailesiyle Van'a geldiğini belirterek, "Yeni arkadaşlarımızla tanıştık ve onlara misafirliğe gittik. Bize yeni oyuncaklar getirdiler. Onlarla oyunlar oynadık. Destekleri için çok teşekkür ederiz." dedi.

Vanlı Elif Lamia Çağan da depremzedeleri ziyaret etmek için yurda geldiklerini kaydederek, "Kumbaralarımızda biriktiğimiz paralarla onlara oyuncak aldık. Oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiriyoruz. Onları evimize davet ettik. Misafirimiz olacaklar." diye konuştu.

Yasemin Karaca ise ilçeye gelen depremzedelere destek vermek istediklerini aktararak, "2011'de biz de deprem gördük. Çok acı bir şey olduğunu biliyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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