Van'dan depremden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Van'dan yardım sevkiyatı devam ediyor.

Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi koordinesinde toplanan 7 bin 700 gıda kolisi, 33 bin 123 ekmek, 95 bin 184 su, 14 bin 764 süt ve meyve suyu, 8 bin 601 battaniye, 2 bin 45 koli kıyafet, 1006 koli ayakkabı, 3 bin 908 paket çocuk bezi ve 614 koli temizlik paketi, araçlara yüklenerek depremin yaşandığı bölgelere sevk edildi.

Çalışmalara destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ve vatandaşlar tarafından kamyonlara yüklendi.

İlçede büyük bir yardım seferberliğinin yürütüldüğünü belirten Çelik, "İlçedeki kurumlar, muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla dayanışma içinde hareket ediyor. Başkale halkı depremzedeler için tek yürek oldu. Tüm ilçede yardım seferberliği ruhuyla hareket ediliyor." dedi.

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