Deprem, Adıyaman'da park halindeki tırları da devirmiş

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle park halindeki tırlar da devrildi.

Adıyaman-Malatya kara yolunda bir benzin istasyonunda şoförlerinin park ederek içinde uyuduğu tırlar, depremin şiddetiyle yan yattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen sarsıntıyla yan yatan tırlardan sürücüler, kendi çabalarıyla sağ çıkmayı başardı.

Bahçesinde derin yarıkların oluştuğu benzin istasyonunun işletmecisi Muhammet Tubat, AA muhabirine, hasar gören işletmenin içinde yakalandığı depremden canını zor kurtardığını söyledi.

Depremle benzin istasyonunun bir kısmının büyük zarar gördüğünü anlatan Tubat, şunları kaydetti:

"Depremin şiddetiyle iş yerinin önünde park edilen araçlar devrildi. Şoförler dinlenmek için buraya park etmişti. Olay gerçekleştikten yarım saat sonra çıkabildiler. Şoförler bomba patladığını sandı. Savaş çıktığını sandık. Gökyüzü alev kırmızısına döndü. Aşırı bir uğultu vardı. Kıyamet gününü yaşadık. Olayın şokunu birkaç gün atlatamadık. Herkes dehşete kapıldı. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık."

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