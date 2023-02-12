Van Valiliği, Malatya'da yaraları sarıyor

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VAN (AA) - Van Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Malatya'da çalışma yürüten ekipler, bir yandan lojistik destek sağlarken bir yandan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

Kentte enkazların yoğun olduğu bölgelerde kurulan aşevlerinde de depremzedelere, arama kurtarmada görev alan personele ve diğer vatandaşlara sıcak yemek dağıtılıyor.

Depremden sonra Malatya'ya görevlendirilen Vali Ozan Balcı, "Kardeş ilimiz Malatya'da yaraları en kısa sürede saracağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağız." dedi.



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