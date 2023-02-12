Van Valiliği, "kenteki depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığı" iddialarını yalanladı

VAN (AA) - Van Valiliğinden, "depremden etkilenerek kente gelen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirildi.

Valilikten açıklamada, bazı basın yayın organlarında "depremden etkilenerek kente gelen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığı"na yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

Deprem bölgesinden kente gelen afetzedelerin sadece barınma değil diğer tüm temel ihtiyaçlarının karşılandığı aktarılan açıklamada, depremzedeler için 10 bin 913 kişilik yatak kapasitesine sahip barınma alanın tahsis edildiği vurgulandı.

Kente gelen 4 bin 379 depremzedenin kurulan alanlara yerleştirildiği ifade edilen açılamada, şunlar kaydedildi:



"Depremden etkilenerek ilimize gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Depremin ne demek olduğunu iyi bilen kadirşinas Van halkı, ilimizdeki kamu kurumlarıyla birlikte yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemektedir. Kamuoyunda paylaşılan ve aslı olmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir."











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