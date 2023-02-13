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VAN (AA) - Van'da 61 kilo 30 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6-12 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 450 gram esrar ve 117 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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