Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6-12 Şubat'ta gerçekleştirilen 3 operasyonda, "kaçakçılık" suçlarından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 1990 paket sigara ile 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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