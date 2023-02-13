Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 6-12 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 1 PKK/KCK şüphelisi ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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