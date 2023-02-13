Van'dan Malatya'ya giden ekipler enkazdan çıkan yaralı hayvanları tedavi ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, depremin yıkıma yol açtığı Malatya'da enkazdan yaralı çıkan hayvanları tedavi ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'dan Malatya'ya giden Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor, yardımların düzenli şekilde depremzedelere ulaştırılmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri de sahipsiz ve enkazdan yaralı çıkarılan hayvanların bakımını yapıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Salih Allahverdi, bir mobil hayvan hastanesi, 5 veteriner hekim, 10 yardımcı personel, 2 mama dağıtım aracı ve 30 ton mama ile deprem bölgesinde çalışma yürüttüklerini belirtti.

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