Van'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlerin "şok ev" diye tabir edilen yerlerde barındırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde saklanan 60 Afganistan uyruklu yakalandı. Göçmenlerin bulunduğu alanda yakalanan şüpheli B.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişini sağladığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.