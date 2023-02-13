Van'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlerin "şok ev" diye tabir edilen yerlerde barındırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde saklanan 60 Afganistan uyruklu yakalandı. Göçmenlerin bulunduğu alanda yakalanan şüpheli B.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişini sağladığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.