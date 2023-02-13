Van'da 120 kadın kursiyer depremzedeler için seferber oldu

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) bağlı Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenler için battaniye, içlik ve eşofman altı dikiyor.

Merkez bünyesindeki atölyede bir araya gelen 120 kursiyer kadın, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik yardımlara destek vermek için çalışma başlattı.

Atölyede vardiya sistemiyle çalışan kadınlar, Kaymakamlığın sunduğu desteklerle deprem bölgesine gönderilmek üzere içlik, eşofman altı ve battaniye dikti.

Çocuklar için de oyuncaklar yapan kursiyerlerin ürettiği ürünler, paketlenerek ilgili kurumlara teslim edildi.

Kurs öğretmeni Neslihan Öztürk, yetişkin ve çocuklar için içlik, eşofman altı, battaniyenin yanı sıra bere ve atkı da diktiklerini söyledi.

Kadınların ellerinden geldiğince çalışmalara destek sağladığını aktaran Öztürk, "Yastık kılıfı, çarşaf ve battaniye üretimi de yapıyoruz. Günde 200 eşofman altı ve battaniye üretiyoruz. Şu ana kadar depremzedelere bir kamyon ürün gönderdik. Şimdi diktiklerimizi ilçemize gelen depremzedelere teslim edeceğiz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

ADEM Proje Koordinatörü Seven Ertaş ise üretimi artırarak daha fazla kişinin ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bize destek olarak kumaş gönderiyorlar. Daha fazla kumaş desteği yapılırsa bu yardımları sürdürmeyi hedefliyoruz. Bize destek sunan başta Kaymakamımız Muhammed Emin Nasır'a ve herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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