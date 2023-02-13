Van'dan Malatya'ya giden ekipler depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'dan Malatya'ya giden ekipler, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma yürütüyor.



Van Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda her alanda vatandaşlara dokunmaya çalışan ekipler, kadın ve çocukların da ihtiyaçlarını kısa sürede karşılıyor.



Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip, ilk olarak bölgedeki kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit ederek, yardımların buna göre yapılmasını sağlıyor.



Başta çadır kentler olmak üzere barınma alanlarında kalan kadın, bebek ve çocukların taleplerini yerine ulaştıran ekiplere teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde zor günlerin aşılacağını ifade etti.

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