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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 kişiyi enkazdan kurtardı

AA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 kişiyi enkazdan kurtardı

VAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1378 personel, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalara destek verdi.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, görev alanlarındaki 358 enkazda arama kurtarma çalışması yürüttü, 55 kişiyi yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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