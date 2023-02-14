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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van ve Muş'tan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

AA

Van ve Muş'tan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

VAN (AA) - Van ve Muş'ta vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşayan kent sakinleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için imkanlarını seferber ediyor.

Depremzedeler için başlatılan kampanyaya ilgi gösteren Vanlıların getirdiği elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemeleri, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Lisesi Spor Salonunda toplanıyor.

Görevliler tarafından ayrıştırılarak kolilere yerleştirilen yardımlar, tırlarla deprem bölgesine ve kente gelen depremzedelere ulaştırılıyor.

Çalışmalara destek veren öğretmen Selim Çelik, AA muhabirine, tüm Vanlıların depremzedeler için kenetlendiğini söyledi.

Merkeze getirilen yardım malzemelerini kolilere yerleştirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerinde yaşanan acıyı derinden hissediyoruz. Gönüllü vatandaşlarla deprem bölgesine gönderilecek tırlara yardım malzemesi yüklüyor, yardımların tedarikini, koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Deprem bölgesine yardım göndermek için herkes çabalıyor, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Vanlılar bu konuda çok duyarlılık gösteriyor. İlk günden bu yana bir koşuşturma içindeyiz. Deprem bölgesine giden, burada kalıp yardım çalışmalarına destek veren yüzlerce kişi var. Büyük bir felaket yaşandı ama hep birlikte ele ele vererek üstesinden geleceğiz. Van'dan deprem bölgesine desteklerimiz devam edecek."

Gönüllülerden Aslıhan Ünal, depremin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Van'da yardımseverlik duygusunun üst seviyede olduğunu anlatan Ünal, "İlimizde de 2011'de acı bir deprem yaşandı. Depremzede kardeşlerimizin yaşadıklarını çok iyi anlıyoruz. Acılarını derinden hissediyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yardımları depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için köprü görevi görüyoruz. Kıyafetleri, gıda malzemelerini koliliyoruz. Koordinasyonu sağlamaya, onlara moral olmaya çalışıyoruz. Keşke elimizden daha fazlası gelse. Uyuyamıyoruz. O acıları yaşamış kadar üzgünüz." ifadelerini kullandı.

- Muş'tan da destekler devam ediyor

Muş Belediyesi de 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen illere arama kurtarma ekipleri, mobil ikram, cenaze yıkama araçları ve yardım malzemelerinin gönderildiğini söyledi.

Asya, "Deprem bölgelerine 12 iş makinemiz ve 36 personelimizin intikallerini sağlandık. Şu anda arazöz, vidanjör ve çöp toplama araçları olmak üzere 26 aracımızı gönderdik. Genel Merkezimiz ve koordinatör valilerinin bizlere bildirdiği ihtiyaca göre deprem bölgelerine intikallerini sağlayacağız." dedi.

Depremin ilk gününden itibaren halkın canla başla yardım etmeye çabalarına şahitlik ettiklerini belirten Asya, şöyle devam etti:

"Yardım tırlarımızı aralıksız olarak ihtiyaca göre deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Halk ekmek fabrikamız ilk günden itibaren satış noktalarını kapatıp, ortalama günde 60 bin ekmek üretimi yaparak deprem bölgesine sevkini yapıyor. Son iki gündür özellikle ısınma ihtiyacını giderecek odun ihtiyacını hem belediyemiz hem de halkımızın desteği ile toplayıp deprem bölgesine gönderiyoruz. Şu anda da 3 kamyonumuz yüklendi. Deprem bölgesindeki koordinatör valilerimizle irtibata geçerek, ihtiyaca göre ulaştırmaya çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mezarlık işlemleri ve kefen ihtiyacını karşılayarak, defin işlemlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii herkesin seferber olduğu gibi şehrimizin insanları da bu anlamda gayret gösteriyor. Katkısı desteği ve gönül birliği olan herkese şahsim ve halkımız adına teşekkür ediyorum."

Depremden etkilenen vatandaşların Muş'a intikallerinin devam ettiğini de söyleyen Asya, "Bizimle temas sağlayan depremzedelerimizi kamu misafirhanelerimiz ve otellerimizde ağılıyoruz. Birçok vatandaşımız evlerini ya da apartlarının kapılarını açtı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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