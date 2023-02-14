VASKİ deprem bölgesinde su ve alt yapı onarımına destek veriyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgede su ve kanalizasyon alt yapısını onarıyor.

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Van'dan Malatya'ya giden ekipler, yaraların sarılması için her alanda yoğun çalışma yürütüyor.

Valilik koordinasyonunda Malatya'da görevlendirilen ekipler, şehrin zarar gören su ve kanalizasyon altyapısının onarılmasına destek veriyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, depremzedeler için kurulan çadır kentler ve hizmet veren binaların su ve alt yapısını onarırken, tankerle su taşıma, basınç aracı ve enkaz kaldırma çalışmalarına da katkı sağlıyor.

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