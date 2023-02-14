Van'da depremzede çocuklar palyaço gösterisiyle eğlendi

Büyük bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Depremin etkilediği illerden aileleriyle Van'a gelen çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterileri ve etkinlikler düzenlendi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerden Van'a gelerek, aileleriyle kentteki ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilen çocuklara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Van Çocuk ve Gençlik Kültür İçin Sanat Derneği işbirliğinde, Atatürk Anadolu Lisesi deprem koordinasyon merkezinde çocuklara yönelik palyaço gösterileri, tiyatro oyunu ve etkinlikler yapıldı.



Yüzleri boyanan, palyaçoların gösterilerine katılan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.