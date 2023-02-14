Depremden etkilenen Malatya'da konteyner kent kuruyorlar

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VAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çalışmalarını sürdüren Van'dan giden ekipler, konteyner kent kuruyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'dan Malatya'ya giden ekipler, arama kurtarma alt yapıdaki sorunların giderilmesi ve yardımların dağıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Malatya'da depremin yaralarının sarılması için çalışan ekipler, çadırların ardından konteyner kent kurulması çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Altyapı, elektrik ve su bağlantılarının sürdüğü konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Balcı, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

Balcı, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların konteynerlere yerleştirileceğini belirtti.

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