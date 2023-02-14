Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'ten ailesiyle Van'a gelen 13 yaşındaki Asmin Sertkal için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

"Asrın felaketi"nde evleri hasar gören 170 aile, Van Valiliği koordinasyonunda Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ne yerleştirildi.

Edremit Belediyesi de hem Uygulama Oteli'ne hem de ilçedeki evlerde misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda oteldeki ailelere destek veren belediye ekipleri, çocuklar için de oyun oynayıp eğlenebilecekleri alanlar oluşturdu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve Belediye Başkanı İsmail Say, oteldeki ailelerle görüştü, oyun alanındaki çocuklarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Say, depremlerin ardından Van'a gelen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ekiplerin ailelerle iletişim halinde olduğunu aktaran Say, "Belediye olarak oteldeki çocukların eğlenebileceği bir ortam oluşturmak istedik. İnşallah bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Rabbim ülkemizi büyük belalardan ve sıkıntılardan korusun. İlimize gelen afetzede hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

- Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Ailesiyle Gaziantep'ten Van'a gelen 13 yaşındaki Asmin Sertkal'a, misafir edildiği Uygulama Oteli'nde doğum günü sürprizi yapıldı.

Belediye görevlileri tarafından Sertkal ve diğer çocuklar için hazırlanan yaş pastalar otele getirildi. Burada Milletvekili Arvas, Kaymakam Erdem ve Belediye Başkanı Say, diğer çocuklarla birlikte pasta keserek Sertkal'ın doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan Sertkal, "İlk defa evimden uzakta doğum günü kutladım. Daha önce akrabalarımla kutluyordum. Bu kez başka yerde başka insanlarla beraber kutladım. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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