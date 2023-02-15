Van'da 10 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir iş yerinde 10 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve nakli yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen iş yerinde narkotik köpeği "Irmak" ile arama yapan ekipler, 10 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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