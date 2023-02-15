Özalp'ta soğuk hava etkili oluyor

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 36 dereceye kadar düştüğü ilçede camlar buz tuttu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta, çiftçiler de kar üzerinde hayvanlarını yemlemekte güçlük çekti.

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